Settimo, l’ira del sindaco: “Mascherine della Protezione Civile di bassa qualità, non le darò ai cittadini”

Il carico lo ha già ricevuto e non l’ha giudicato di certo utile. Le mascherine della Protezione Civile sono arrivate anche sulla scrivania del sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu. Ma chi le vorrà dovrà contattare ii rettamente il primo cittadino. “Si tratta di mascherine monovelo e monouso e non sono dei Dpi. Trattandosi quindi di mascherine di bassa qualità, poco appetibili e poco utili per i cittadini, abbiamo deciso di non impegnare personale e risorse del Comune per distribuirle”, scrive Puddu su Facebook.

“Tuttavia, se qualcuno le ritenesse utili o necessarie, può rivolgersi direttamente al sindaco. Considerata la fornitura, spetterebbero 2 mascherine ad abitante”.