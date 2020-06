Nuova derattizzazione lunedì a Cagliari: ecco dove

Lunedì 15 giugno 2020, a partire dalle 8,30, la via Borgo Vecchio Sant’Elia (civico n. 47), la via Siviglia (civico n. 4), il vico I Tuveri, la via Dell’Abbondanza (dal civico . 29 al civico n. 39), la via Sant’Avendrace (civico n. 8), saranno interessate da un intervento di derattizzazione. Si prevede che gli operatori incaricati concluderanno le operazioni che riguarderanno in particolare le pertinenze pubbliche, alle 10,30 circa.

Prescrizioni:

I titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, dovranno invece obbligatoriamente effettuare adeguati interventi di lotta integrata, volta a prevenire e impedire la presenza di ratti.

L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione, che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

In ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili o terreni devono provvedere a una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione.





