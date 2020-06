Cagliari, sempre grave la postina 37enne investita dal bus del Ctm: nuovo intervento al Brotzu

Un primo lungo intervento nel reparto di Neuochirurgia, poi il trasferimento nella sala di Chirurgia d’urgenza. Sono sempre gravi le condizioni della trentasettenne postina cagliaritana, che è stata investita da un pullman della linea M del Ctm a Cagliari, in via Bacaredda. La donna si trova nuovamente sotto i ferri, e l’unica buona notizia è che non è in coma. All’ingresso in sala operatoria, infatti, era cosciente. Appena terminerà la nuova operazione, legata al grave trauma cranico e addominale che ha riportato in seguito all’impatto col bus, verrà trasferita in Rianimazione. Intanto, vanno avanti in maniera serrata le indagini della polizia Municipale, chiamata a ricostruire l’esatta dinamica e, soprattutto, la causa dell’incidente.

In quel tratto di strada, infatti, il bus può passare regolarmente visto che c’è la striscia della corsia dedicata solo ai mezzi pubblici: l’impatto non è stato lieve, la 37enne è stata trascinata per diversi metri sull’asfalto. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità: i bus, a bordo, hanno infatti delle telecamere. Se una di quelle stava riprendendo la strada, sarà possibile capire come sia avvenuto l’incidente.

