Le mascherine donate dalla Protezione Civile? “Una ca..”. Non usa mezzi termini Fausto Orrù, sindaco di Gonnosfanadiga che in un video pubblicato nella sua pagina social, spiega in maniera colorita e pittoresca come potrebbero usati i dispositivi di protezione consegnati a tutti i comuni della Sardegna. “Si possono usare per spolverare” dice sarcasticamente il sindaco. “È imbarazzante perché è uno straccio per togliere la polvere o sennò può anche essere utile, per chi come me che ha le orecchie grandi, come protezione totale e il virus non passa né da sotto e né da sopra. Insomma, queste mascherine che ci sono arrivate, esattamente 10mila e 400, io dovrei distribuirle a tutto il paese ma sono arrivate in blister da 50: ciò significa che dovrei prenderle, dividerle e poi magari ho anche il covid e distribuisco anche il covid. In poche parole: sono una ca….. Non possiamo definirle diversamente”.

Il sindaco ringrazia tutti i volontari del paese che si sono adoperati per fornire le mascherine gratuite ai cittadini e aggiunge: “queste (donate ai comuni) mi sembra di ricordare che sono le mascherine rifiutate da qualche regione d’Italia e quindi, perché no, diamole alla Sardegna. Comunque – conclude Orrù – cittadini cari, io queste mascherine a voi non le darò”.

L'articolo Il sindaco di Gonnos: “Le mascherine donate dalla Protezione Civile? Una ca…..non le do ai miei cittadini” (VIDEO) proviene da Casteddu On line.