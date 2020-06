La grinta di Angela di Samatzai: “Laureata a 53 anni insieme a mia figlia”

Ha conquistato la coroncina d’alloro a distanza, discutendo via computer una tesi sulla storia medioevale degli insediamenti nel territorio di Samatzai, paese nel quale è nata 53 anni fa. Angela Baldussi, insegnante di scuola primaria ed ex assessora comunale, ha vinto una sfida iniziata un po’ di anni fa: conquistare la laurea. E, curiosità nella curiosità, quasi in contemporanea con la figlia Alba, laureata in Architettura. Giorni e giorni di studio per arrivare al traguardo: “Per me è stato come un hobby, amo studiare. Nel 1985 ho conquistato il diploma magistrale e insegno nella scuola primaria del paese. Ho deciso di continuare gli studi e ce l’ho fatta”, spiega la Baldussi. “Sono stata contentissima di potermi laureare praticamente insieme a mia figlia, è stata una soddisfazione maggiore perchè non mi sono laureata da sola e anche perchè il titolo è arrivato in un momento particolare e l’ho conquistato da casa”.

La notizia ha fatto, naturalmente, il giro del paese. E la Baldussi rilancia: “Penso di prendermi la specialistica, voglio puntare sull’archeologia”. La nuova sfida, nei fatti, per la coroncina-bis, è già lanciata.

