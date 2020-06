“Gli info point regionali nelle agenzie di viaggio della Sardegna”

Creare una rete di agenzie che funzionino come info point regionali retribuiti per la promozione del territorio. È questo il progetto proposto ieri dal comitato indipendente sardo agenzie di viaggio e turismo durante l’incontro in Regione, programmato al termine della protesta promossa da Fiavet che ha riunito a Cagliari, in piazza San Cosimo, circa 200 agenzia di viaggio.

Non più le edicole, dunque, che potrebbero essere impiegate per la distribuzione di guide e brochure.

“È un modo per restituire alle nostre attività il loro ruolo di promotrici del territorio”, spiega Rosella Mele, titolare dell’agenzia Sinis Viaggi. L’agenzia, con sede a Oristano e a Terralba, è stata tra le protagoniste della manifestazione, insieme alle altre attività della provincia, tra le quali S’Istella Viaggi.

Valigie alla mano, nonostante la pioggia, i titolari delle agenzia di viaggio sarde hanno fatto sentire tutta la loro preoccupazione e chiesto che un contributo straordinario per ripartire, dopo il periodo di lockdown durante il quale hanno dovuto chiudere le attività e mettere i dipendenti in cassa integrazione.

“C’eravamo tutti”, commenta entusiasta Laura Casu, una delle due titolari dell’Agenzia viaggi S’Istella insieme ad Angela Maicu, “è già questa è una vittoria e un passo fondamentale”.

“Abbiamo fatto sentire la nostra voce”, continua Laura Casu, “e siamo stati ascoltati dagli assessori Chessa e Zedda che erano presenti in piazza San Cosimo”.

Nessuna rassicurazione sul fondo perduto: “Ci hanno ammesso l’assenza di soldi”, spiega Laura Casu, “ma interverranno per fare in modo di non dover arrivare a licenziare i dipendenti. Prossimamente capiremo come”.

“Volevamo dimostrare che ci siamo e lo abbiamo fatto, siamo riusciti nell’intento”, ha concluso una delle titolari dell’agenzia di via Sardegna. “Anche in questo periodo siamo al lavoro, pur con incassi zero, per le cancellazioni e siamo stati al fianco di chi doveva tornare a casa a causa del coronavirus”.