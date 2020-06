Il meraviglioso mare di Pula ottiene le 4 Vele della Guida Blu 2020: “E ora vogliamo la cinquina”

Anche quest’anno il litorale di Pula, con le bellezze del suo mare e della sua costa, ottiene le 4 VELE della Guida Blu 2020 di Legambiente e del Touring club, posizionandosi ad un passo dall’ambito traguardo delle 5 vele. “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta questo prezioso riconoscimento- spiega la sindaca Carla Medau- ci auguriamo viste le grandi possibilità che il nostro invidiato territorio ci offre, di raggiungere il podio e veder sventolare la bandiera con le 5 vele”. La Guida Blu di Legambiente ogni anno premia le località di mare e dei laghi con un punteggio che va da un massimo di 5 vele e un minimo di una, basato sui seguenti indicatori: lo stato di conservazione del territorio e del paesaggio; la pulizia del mare e delle spiagge, la presenza di spiagge libere e simili; la presenza di fondali particolarmente interessanti per chi pratica l’attività subacquea; le località che offrono anche luoghi di interesse storico-culturale, musei, siti archeologici; la qualità dell’accoglienza e la sostenibilità turistica; la presenza di servizi per disabili motori; i comuni che hanno promosso iniziative nel campo della gestione sostenibile.





