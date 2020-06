Il numero WhatsApp attivato dal Comune di Cagliari per segnalare e denunciare i “caddozzi” sorpresi a gettare rifiuti in strada? Sarà sicuramente utilizzato da Rosanna Seche, 76enne residente nel rione di San Benedetto: “Tante volte ho visto gente che abbandona i rifiuti, soprattutto la notte con l’auto, ho sempre cercato di prendere il numero di targa ma sono fuggiti. Sono d’accordissimo con il Comune, sono la prima che raccoglie l’immondezza gettata dagli altri”, afferma. Scrivere, o magari mandare addirittura la foto dell’incivile al numero WhatsApp, per la Seche, “è una richiesta legittima, e nessuno mi venga a parlare di privacy”. Certo, fa comunque pensare che l’amministrazione comunale chieda un controllo simile ai cittadini. “Non possono certo mettere miliardi di persone in giro, ci siamo noi cittadini. La privacy per me? Non me ne frega niente, tanto siamo tracciati in tutto e per tutto”.

L'articolo “A Cagliari troppi incivili dei rifiuti, li denuncerò con WhatsApp e nessuno mi parli di privacy” proviene da Casteddu On line.