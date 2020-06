“Scarpe e vestiti venduti in piazzale Trento per 15 anni, devo sfamare 7 figli: voglio lavorare qui”

Nel suo furgone c’è un po’ di tutto: giocattoli, fornetti e anche scarpe: “Mi sono procurato tutto, comprandolo, per rivenderlo. Vengo nel mercatino di piazzale Trento da quindici anni, ogni domenica, ho sempre pagato la quota”. Adesso, però, il Comune di Cagliari ha deciso di cambiare luogo. E lui, Muaren Ahmetovic, 40anni, sposato, sette figli, non ci sta: “Devo fare questo lavoro, non faccio altro e devo poter vivere, devo arrangiarmi. Ogni domenica arrivavo alle 4:30 e me ne andavo alle quattordici e trenta”, spiega, mentre mostra scatole con dentro scarpe di marca “nuove, mai usate. Guadagnavo ottanta, centoventi ma anche centocinquanta euro”. Adesso, il futuro potrebbe vedere gli ambulanti doversi trasferire in via Simeto. “No, voglio stare qui, tutti ci conoscono e vengono a comprare da noi. Domenica sarò in piazzale Trento, mi metterò senza problemi, anche se dovesse arrivare una multa”.

