La tragica fine di Diego a soli 18 anni: la Smart si schianta sul muro, l’impatto è fatale per il ragazzo a Roma sulla Tuscolana. Diego Celkupa avrebbe compiuto 19 anni tra appena un mese, anche l’amico che viaggiava con lui si trova ora in gravi condizioni. Nelle stories su Instagram ancora le cronache di una serata di allegria per i due giovani, poi purtroppo trasformata in tragedia con lo schianto in via Tuscolana, dove il cuore di Diego, quasi certamente morto sul colpo, ha cessato di battere.

