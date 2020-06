La Regione aiuterà gli operatori del comparto ippico ed equestre. FdI plaude

«L’intervento della Giunta regionale – sostengono gli esponenti FdI – va nella direzione da noi auspicata. Si tratta di misure fondamentali per sostenere il settore dell’equitazione, in cui la Sardegna vanta una lunga e prestigiosa tradizione, da tutti invidiata».

«Siamo soddisfatti – sottolinea il capogruppo Francesco Mura –, gli interventi previsti dal Disegno di legge è in grado di dare risposte concrete ai gestori dei diversi circoli ippici della Sardegna. Va ricordato che gli sport equestri soffrono, non solo del mancato guadagno ma, soprattutto, dei costi di mantenimento dei cavalli, i quali hanno comunque bisogno di essere accuditi quotidianamente e di essere mantenuti nonostante non siano in attività».

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a