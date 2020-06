A Putzu Idu rifiuti gettati lungo la strada, dove c’era l’ecocentro

Segnalazione di una lettrice: anche un vecchio televisore tra sacchi e plastica



Un televisore abbandonato per strada, nella marina di Putzu Idu, assieme a sacchi dell’immondizia, ai sacchetti biodegradabili dell’umido, a cartacce e bottiglie di plastica. Si accumulano lungo la recinzione di quello che un tempo era l’ecocentro comunale: per molti cittadini incivili evidentemente è il posto perfetto in cui scaricare i rifiuti.

Un biglietto da visita non proprio positivo per i turisti in arrivo, che magari durante la stagione sono soliti alloggiare nella case in affitto lì vicino. E sicuramente una situazione non piacevole neanche per gli stessi residenti, che abitano in prossimità dell’ex ecocentro.

A segnalare le condizioni in cui versa l’area è stata una lettrice, che contesta “lo stato di inciviltà nelle strade di Putzu Idu. Una discarica a cielo aperto”.

Giovedì, 11 giugno 2020

