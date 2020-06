Via alle domande per gli impianti sportivi della Provincia Fino al 13 luglio le società possono chiedere l’uso delle strutture scolastiche

Scadranno il 13 luglio i termini per la presentazione delle domande di concessione in uso per la stagione 2020/2021 degli impianti sportivi (palestre, campi e piste esterne) delle scuole superiori, di proprietà o nella disponibilità della Provincia.

Possono essere concessionari delle strutture le società o i gruppi regolarmente costituiti e affiliati al CONI (federazioni sportive ed enti di promozione), le associazioni benemerite che svolgono la propria attività con finalità sportive, culturali, di volontariato e sociali.

L’avviso con la modulistica è in pubblicazione nel sito della Provincia di Oristano. Le domande potranno essere inviate via PEC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) consegnate a mano o spedite come raccomandata (farà fede il timbro postale) al protocollo della Provincia, via Carboni, Oristano.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore Edilizia (Enrico Masala) al numero 0783.7931 o tramite email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Giovedì, 11 giugno 2020

L'articolo Via alle domande per gli impianti sportivi della Provincia sembra essere il primo su LinkOristano.it.