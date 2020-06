A San Nicolò d’Arcidano riparte il servizio della biblioteca comunale

Appuntamenti per ritirare o restituire i libri, ancora bloccata la mediateca Anche la biblioteca comunale di San Nicolò d’Arcidano da domani sarà di nuovo operativa, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. Il servizio ovviamente osserverà nuovi orari e sono previste diverse modalità di accesso per gli utenti, per rispettare le misure di sicurezza e prevenzione contro il coronavirus. “Si potrà fissare un appuntamento per restituire i libri presi in prestito o ritirarne di nuovi”, spiega il sindaco Emanuele Cera. “Il servizio prenotazione sarà attivo all’ingresso della biblioteca, ma non sarà possibile accedere alle sal. Gli utenti possono consultare il catalogo OPAC Sardegna online e verificare la disponibilità del libro scelto nella nostra sede”. “I cittadini”, prosegue Cera, “per usufruire del servizio, possono contattare l’assistente bibliotecario

tramite mail, chiamando al numero di telefono 0783.88574 oppure scrivendo sulla pagina Facebook della biblioteca, secondo gli orari stabiliti”. Restano ancora sospesi, momentaneamente, il servizio mediateca ed il servizio dei prestiti interbibliotecari, per rispettare le direttive nazionali in materia di sicurezza. Ecco l’orario che la biblioteca comunale di San Nicolò d’Arcidano osserverà nei prossimi mesi: al mattino apertura solo martedì e giovedì (dalle 10 alle 12,30), di pomeriggio il martedì (16-19), mercoledì (16,30-19,30), giovedì (16-19,30) e venerdì (16,30-19,30).

“Finalmente riparte uno dei servizi più apprezzati dalla popolazione”, conclude il sindaco. “Speriamo di riprendere a breve a pieno regime con tutte le attività ed i servizi che proponiamo di consueto, come le attività estive, la mediateca, biblioinforma e così via. Riteniamo importantissimo garantire attività e intrattenimento, sia per gli adulti che per i nostri piccoli arcidanesi”. Giovedì, 11 giugno 2020 L'articolo A San Nicolò d’Arcidano riparte il servizio della biblioteca comunale sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano