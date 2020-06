Is Mirrionis, scontro tra un’auto e una bicicletta: ciclista in ospedale

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari.

Una Citroen C3 guidata da una cagliaritana di 30 anni, giunta all’incrocio tra la via Parraguez e la via del Seminario, regolata da segnaletica di STOP, si è scontrata con una bicicletta con in sella un cagliaritano di 27 anni.

Il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino in codice giallo.