Qualche volo Alitalia in più per Cagliari, nulla per il nord Sardegna

Li Gioi (M5S) contesta i silenzi di Solinas: “Non è il presidente di tutti?”



“Forse il presidente Solinas si è dimenticato di essere il governatore di tutta la Sardegna, di tutti i cittadini sardi, del Nord e del Sud dell’Isola”. Solo così si può spiegare – secondo il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, vicepresidente della Commissione Trasporti – che a metà giugno la Giunta si accontenti di qualche volo Alitalia in più sulla Cagliari-Roma e sulla Cagliari Milano.

“Il diritto alla mobilità dei cittadini del Nord Sardegna purtroppo è stato calpestato per l’ennesima volta dal presidente Solinas che nel chiedere il ripristino del numero dei voli in continuità, ridotti a meno del 50 per cento nel periodo di lockdown, non ha considerato degni di un numero congruo di tratte giornaliere gli aeroporti di Olbia e di Alghero. Stando a quanto comunicato da Alitalia infatti, dall’11 giugno la compagnia aumenterà i servizi della continuità territoriale da Milano a Cagliari, mentre dal 15 aumenterà anche il numero di collegamenti tra Cagliari e Roma. Nella nota della compagnia di bandiera gli aeroporti di Alghero e Olbia non vengono menzionati, nonostante sia chiaro che il Nord Sardegna, con la stagione estiva alle porte, non possa andare avanti con due soli voli quotidiani”.