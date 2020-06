Nel weekend ancora nuvole in Sardegna

Tendenza per i giorni successivi. Le giornate di sabato e domenica, secondo le previsioni del servizio meteo di Arpa Sardegna, saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Possibili deboli precipitazioni nel corso della giornata di sabato. Le temperature minime di sabato tenderanno ad aumentare e risulteranno stazionarie l’indomani; le massime diminuiranno sabato e non varieranno significativamente il giorno seguente. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali tendenti ruotare da nord-ovest nella giornata di domenica. I mari saranno molto mossi ad eccezione del settore orientale dove risulteranno mossi; moto ondoso in calo domenica.

Siamo alle porte dell’estate, ma oggi ancora piove e le nuvole accompagneranno anche il prossimo weekend. Secondo le previsioni del servizio meteo di Arpa Sardegna domani, venerdì 12 giugno, nell’isola il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con progressiva riduzione della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature: in aumento in entrambi i valori, anche moderato nei valori massimi. I venti saranno deboli meridionali con locali rinforzi durante le ore pomeridiane. I mari saranno mossi.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a