Spazzatura selvaggia a Cagliari: ecco il numero WhatsApp per denunciare i “caddozzi”

Un numero WhatsApp per denunciare sotto anonimato i “caddozzi”, cioè tutte quelle persone che abbandonano selvaggiamente i sacchetti della spazzatura inquinando la città.

“Il Comune di Cagliari combatte tutti i giorni comportamenti incivili e dannosi per la città e per chi la vive con rispetto e responsabilità”, si legge nella presentazione del progetto, “la nuova rete di videosorveglianza urbana permette di individuare e punire chi abbandona i rifiuti per strada. C’è bisogno anche della tua collaborazione: per questo ti invitiamo a segnalare chi non rispetta le regole attraverso cattive abitudini che insieme abbiamo il diritto e il dovere di sconfiggere”.

“Il cittadino che vuol segnalare può utilizzare direttamente WhatsApp o la email indicata, che viene vista direttamente dai vigili, con la massima riservatezza per chi denuncia ovviamente”, scrive nel proprio profilo Facebook Stefania Loi, consigliera comunale Fdi.

il numero per le segnalazioni WhatsApp è 3346669920.