Telelaser a Monserrato, ecco dove sarà posizionato nel mese di luglio 2020

Posizionamento telelaser nel Comune di Monserrato per il mese di luglio.

Al fine di prevenire sinistri stradali e garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale, il Corpo di Polizia Locale procederà al rilevamento elettronico della velocità con apparecchiatura mobile denominata “Telelaser TruCam”, opportunamente segnalata. Si inizia il 7 dalle ore 8 alle 11 in via Riu Mortu; l’8 dalle 10 alle ore 13 in via Decio Mure; il 10 dalle 15 alle 18 in via Giulio Cesare; l’11 dalle ore 17 alle 20 in via dell’Argine; il 14 dalle 8 alle ore 11 in via Dell’Università; il 15 dalle ore 15 alle 18 nuovamente in via Riu Mortu; il 21 dalle 17 alle 20 in via Giulio Cesare; il 24 dalle 8 alle 11in via Dell’Università; il 28 dalle 17 alle ore 20 in via Argentina e infine il 31 dalle 10 alle 13 in via Riu Mortu.

L’orario di utilizzo del dispositivo potrebbe subire delle modifiche.