Linus, il cagnetto sparato a Sestu con pallini di piombo: “Ora è cieco, anche se non prova dolore”

“La crudeltà umana non ha limiti. Quella che vedete è la radiografia del cranio di Linus. I puntini bianchi sono pallini di piombo. Ora è cieco ma non prova dolore. È docile, protetto dalle mani amorevoli dei volontari del rifugio Amico Mio Onlus di Sestu”. Una scoperta agghiacciante. Francesco Desogus su Fb pubblica la foto choc del povero cagnetto sparato e la sua radiografia, rilanciando il post dei bravissimi volontari del rifugio: “E poi arrivano quelle scoperte che non vorresti mai fare… scoperte che fanno male al cuore solo a pensarci Quanto può essere spietata una persona per fare una cosa del genere?Oggi Linus è stato visitato dai veterinari specialisti per gli occhi, come potete vedere dalla lastra è stato sparato nel muso e presenta il cranio pieno di pallini Linus non potrà più tornare a vedere. Nonostante questo, lui non prova dolore o fastidio, anzi è sempre molto felice, si orienta benissimo con l’olfatto, adora tutti i cani ed è dolcissimo con le persone emblema di resilienza e forza, la forza di recuperare la fiducia nonostante il grave trauma subìto! Siamo onorati di poterci prendere cura di te creatura speciale”, le parole commoventi dei ragazzi del rifugio di Sestu.

