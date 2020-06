“Ottantotto euro per una pulizia dentale e 43 per una radiografia? Prezzi normali a Cagliari”

I preventivi, almeno stando agli annunci e alle pubblicità che campeggiano sia su internet sia sulle vetrate delle cosiddette cliniche “low cost”, sono diversi. Una pulizia completa della bocca a poco più di cento euro, uno sbiancamento a trenta. Costi differenti, ma alcuni dentisti “tradizionali” cagliaritani non ci stanno, e controbattono: “Nessuna voce di costo più alta: nel mio studio ottantotto euro per una pulizia dentale, dura circa un’ora e il prezzo è anche legato al tempo che dedichiamo al paziente. 43 per una radiografia panoramica, sono prezzi normali qui a Cagliari”, dice Andrea Savasta, quarant’anni, da tredici dentista e direttore di uno studio. “Certo, anche io faccio le finanziarie, ma il mio listino prezzi è in linea con gli altri. Un impianto, con la sola parte chirurgica, costa 950 euro per ogni singola vite da inserire nell’osso”. Tutto perfetto. Però tanta gente si rivolge alle cliniche low cost: “Io parlo per me, so per certo di poter garantire costantemente, e sempre con lo stesso team, le visite e le cure ai miei pazienti. C’è chi chiede sconti, ma fatturo tutto e non ho un grosso margine di manovra. Una scontistica piccola posso farla se il pagamento è anticipato, c’è un vantaggio per entrambi”.

“I miei prezzi sono ragionevoli, riesco a fidelizzare i pazienti”. E, se è vero come è vero che bisogna spendere euro in più, Savasta è netto nell’affermare che “io ho delle spese, tra operatori da mantenere e tempo da dedicare a ogni singolo caso. Queste cliniche propongono alcune prestazioni con costi minori, ma le altre voci penso che siano allineate al mercato”.

