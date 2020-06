Visite specialistiche, interventi e analisi: si riprende e si cambia

Da lunedì ripartiranno anche le visite per gli screening per il tumore al colon e per il tumore alla mammella.

Il dirigente dei servizi ospedalieri Nicola Orrù ha annunciato, inoltre, che al San Martino da lunedì funzionerà un nuovo spazio con sette postazioni per prelievi, ospitato nei locali dell’aula magna , al piano terra dell’ospedale. Il tutto nell’ambito del rispetto delle norme legate all’emergenza coronavirus. I pazienti potranno accedervi solo su appuntamento e negli stessi spazi saranno effettuati i prelievi anche per il Tao.

Non solo. Molto probabilmente il grave problema venutosi a creare con le richieste di prenotazione delle analisi attraverso l’esclusivo sistema della posta elettronica, sarà in parte superato con l’inoltro della prenotazione su ricetta dematerializzata direttamente da parte dei medici prescrittori, i medici di famiglia, al laboratorio analisi del San Martino.

Da lunedì prossimo ripartiranno nell’ospedale San Martino di Oristano gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, non legate ai casi di urgenza. Lo ha annunciato stamane il direttore dei servizi ospedalieri dell’Assl, Nicola Orrù. Sempre da lunedì ripartiranno anche gli interventi chirurgici anche questi non legati alle urgenze, ma programmati e poi rinviati a causa del blocco legato all’emergenza coronavirus.

Fonte: Link Oristano





