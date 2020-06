C’è nuovamente anche il comprensorio della Planargia tra quelli che hanno ottenuto le ambite 5 vele della classifica stilata da Legambiente e Touring Club, che premia il mare più pulito e il rispetto per l’ambiente.

Il litorale di Bosa è stato valutato con 4 petali per lo stato di conservazione di territorio e paesaggio, tre stelle per la qualità dell’accoglienza e la sostenibilità, per la pulizia del mare e delle spiagge, per la presenza di servizi per disabili. Sono stati considerati, inoltre, la presenza di luoghi di interesse storico-culturale e la presenza di fondali interessanti per la pratica subacquea.

Per la prima volta dopo 20 anni, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’ambito riconoscimento delle 5 vele non è annunciato con l’uscita della guida Il mare più bello.

Legambiente e Touring club hanno redatto un’altra guida, gratuita (on-line) chiamata Vacanze Italiane, dove sono indicate oltre 200 proposte di vacanza alla scoperta delle migliori località Italiane.

È sardo anche il gradino più alto del podio della classifica, con il comprensorio di Baunei. Al terzo posto, dietro la Maremma, il litorale di Chia.

Mercoledì, 10 giugno 2020

L'articolo La costa di Bosa conquista anche quest’anno le 5 vele sembra essere il primo su LinkOristano.it.