Le casse? Vuote, in attesa dei soldi dei clienti e dei rimborsi dei viaggi d’istruzione saltati a causa del Coronavirus. Roberto Anedda, titolare di un’agenzia di viaggio di Senorbì, è netto: “Viaggi per l’Italia e l’estero annullati, le scuole vogliono i rimborsi ma a noi nessuno ci sta restituendo nulla, come le compagnie aeree. Sono almeno 150mila euro. I turisti e i sardi sono indecisi a causa delle ultime decisioni della Regione, tra certificazioni e tamponi che avevano chiesto, il calo è dell’ottanta per cento”. Una situazione drammatica per una realtà che, “tra autisti e impiegati conta dieci persone, tutte in cassa integrazione ma non è ancora arrivato nulla a nessuno”.

E i vacanzieri mancati sarebbero dovuti arrivare “dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla Campagna, dall’Inghilterra, dalla Svizzera e dalla Germania. Sono abituati a prenotare in anticipo, hanno cambiato destinazione perchè non sapevano nemmeno quali certificati occorrevano”. L’imprenditore bussa alla porta della Regione: “O i 5mila euro o una percentuale del fatturato perso in questo periodo, valutato sugli anni precedenti”. Per esempio, “l’anno scorso ho fatturato 300mila euro. Si parla di soldi a fondo perduto, il venti per cento, ma ancora non è stato approvato nulla nel decreto”.

L'articolo Roberto, agente di viaggio sardo: “150mila euro di rimborsi non arrivati, la Regione paghi parte del fatturato perso” proviene da Casteddu On line.