Una raccolta fondi per il deposito di surf bruciato a Putzu Idu

“Risorgere dalle ceneri”, si mobilita la comunità della marina di San Vero Milis



Risorgere dalle ceneri si può ma per farlo ci vuole l’aiuto di tutti. Dopo l’incendio che lunedì scorso ha divorato un deposito di surf sul lungomare di Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis, è partita una raccolta fondi. L’idea è di Flavio Mallai, un amico del titolare della struttura finita in cenere.

“Oggi ho saputo che a causa di un incendio un amico ha perso parte del suo lavoro e la possibilità di iniziare la stagione”, scrive sui social Flavio Mallai. “Stagione già difficile a causa dell’emergenza vissuta e delle conseguenze che ha lasciato. Spero che si mettano da parte antipatie o gelosie e che in tanti trovino l’umanità e il cuore per aiutare un amico che fa parte della grande famiglia che è la comunità di Putzu Idu”.

Un gesto di solidarietà che chiama a raccolta tutti. “La mia idea nasce da un concetto molto semplice: oggi è capitato a lui, domani può capitare a chiunque di trovarsi in difficoltà, e quando ti capita una cosa così il non sentirsi soli ti salva in tutti i sensi”.

“Con Daniele Santelia, il proprietario del deposito andato a fuoco”, racconta sempre Flavio, “non ci frequentiamo da un po’, ma in passato sì, ed è grazie a lui che ho imparato tanto, soprattutto a non arrendermi mai davanti alle difficoltà. Essendo lui un’atleta mi ha avvicinato al mondo della mountain bike, e nonostante io fossi all’inizio e poco allenato, tra i tanti insegnamenti, mi ha sempre spronato a dare il meglio e a non mollare”.

“Poi per motivi di lavoro che mi hanno portato in Francia, ho dovuto lasciare il mio compagno e amico fedele a quattro zampe, Pisty, a Maggie, la figlia di Daniele e Maura, e saperlo lì con loro mi ha reso molto più tranquillo e sereno”, scrive ancora Flavio Mallai. “Non appena ho saputo dell’incidente, prendendo esempio da questa bambina, ho voluto in qualche modo ricambiare con un atto di solidarietà e proporre agli amici della comunità di aderire a questa raccolta fondi”.

La campagna non solo servirà ad aiutare il titolare del deposito di surf a riprendersi e ripartire. Una volta raggiunta la somma necessaria per la ripartenza, Flavio Mallai ha proposto di utilizzare i soldi eventualmente raccolti in più per la pulizia e il decoro della marina stessa, magari tramite gli organizzatori della Sagra del Surf.