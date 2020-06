Il Comune di Oristano gestirà gli studi di compatibilità idraulica

La Giunta Lutzu ha preso atto delle recenti modifiche alle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico e – su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Dora Soru – ha approvato la delibera (la n. 88 dell’8 giugno 2020) che fissa il piano tariffario dei diritti di segreteria dovuti per le prestazioni legate alle pratiche in materia urbanistica.

“Si tratta di un’ottima notizia per i cittadini, che grazie al passaggio di competenze al Comune potranno godere di procedure semplificate nella gestione di numerose pratiche urbanistiche”, spiega l’assessore Soru. “Saranno gli uffici comunali a gestire le pratiche e i cittadini non saranno più costretti a recarsi a Cagliari, né il Comune a rivolgersi alla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico per la gestione delle pratiche. È uno snellimento importante per tutte le procedure relative ai piani attuativi di competenza comunale”.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a