Non buttate via gli abbonamenti Arst non utilizzati a marzo

Trasporto pubblico, in arrivo un indennizzo o una conversione: si attende il decreto



Potranno essere convertiti e riutilizzati per servizi futuri gli abbonamenti per i mezzi pubblici dell’Arst acquistati a marzo e non sfruttati a causa delle restrizioni imposte durante la prima fase del Covid-19.

L’Azienda regionale di trasporto pubblico locale si è impegnata a rimborsare in qualche modo i viaggiatori che hanno acquistato l’abbonamento per il mese di marzo, oltre che i possessori di quello annuale.

Per questo l’Arst raccomanda di conservare accuratamente il titolo di viaggio per attestare l’avvenuto acquisto e beneficiare delle misure di tutela, ancora da definire con un decreto legge. (AGI)

Mercoledì, 10 giugno 2020

