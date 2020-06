Giornata ecologica ad Abarossa, volontari in spiaggia per la pulizia

Appuntamento per venerdì mattina, iniziativa della sezione Avis di Santa Giusta



Nuova giornata ecologica nella spiaggia di Abarossa, in vista della stagione estiva: la propone la sezione Avis di Santa Giusta per venerdì 12 giugno. Il ritrovo dei volontari è fissato per le 8 davanti al chiosco Martini Beach. “Non c’è un numero massimo di partecipanti, dato che saremo all’aperto”, spiega il sindaco Antonello Figus. “I volontari dovranno munirsi di guanti e saranno divisi per zone. Al termine della raccolta passerà un mezzo e ritirerà le buste di rifiuti”. “Alla giornata ecologica sarò presente anche io e vigilerò affinché tutto si svolga per il meglio, senza rischi per la sicurezza”, aggiunge Figus. “Invito tutti a partecipare”, conclude il sindaco di Santa Giusta. “La nostra spiaggia accoglie migliaia di persone che arrivano da diverse zone della Sardegna, aiutateci a mantenerla pulita”. Mercoledì, 10 giugno 2020 L'articolo Giornata ecologica ad Abarossa, volontari in spiaggia per la pulizia sembra essere il primo su LinkOristano.it.

