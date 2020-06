Scontro tra un’auto e un camion sulla Ss 197, ci sono tre feriti in ospedale

Incidente sulla Ss 197, ci sono tre feriti.

I vigili del fuoco di Cagliari con la squadra del distaccamento di Sanluri sono intervenuti sulla statale 197, al km 86,00 per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, un’auto e un camion. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La squadra arrivata sul posto ha messo in sicurezza la zona e affidato alle cura del 118 le tre persone coinvolte nell’urto.