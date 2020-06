Un giudice sardo a X Factor, debutto in Tv per Hell Raton

Un giudice sardo a X Factor. Debutto assoluto in TV per Hell Raton, Manuel Zappadu. Olbiese, rapper e produttore discografico, figlio del noto fotografo sardo Antonello Zappadu, celebre per le immagini scattate all’interno di Villa Certosa, giudicherà le esibizioni dei giovani talenti musicali assieme a Manuel Agnelli. Emma Marrone e Mika, nel talent musicale di Sky. Hell Raton è il punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010, e per l’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo, si legge nella scheda dello show.

Negli ultimi mesi ha dato vita a Machete Gaming, progetto innovativo che fonde musica e gaming, oltre all’impegno in vari progetti benefici tra cui Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Passione, determinazione e capacità di riconoscere il talento sono gli elementi che contraddistinguono Hell Raton:

«Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera», si legge nella pagina Facebook del talent, “«É quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie».