Il lockdown è finito e gli incivili, a quanto pare, sono tornati anche loro alla normalità. Anche a Sestu, nella zona della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in piazza Paolo VI. Tra botti, rifiuti e baccano, più di un cittadino ha protestato postando foto ben chiare nei vari gruppi Facebook del paese e chiedendo un intervento rapido da parte del Comune: “Non si può andare avanti così: ci vogliono più controlli! Bisogna dare una caserma ai carabinieri, per scoraggiare certi comportamenti incivili, come quello di questa notte. Erano circa le 01:15 quando sono stati esplosi dei petardi o dei fuochi d’artificio, nel piazzale della chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Tante persone si sono svegliate per i botti, altri si sono spaventati, e non è la prima volta che succede”, così scrive Giuly F.

“Inoltre, qualcuno ha preso il confine della chiesa come ritrovo notturno, dove bere e mangiare in modo chiassoso e buttare a terra i propri rifiuti. Un vero scempio, così come si può vedere dalle foto. Spero che il Comune o chi di dovere possa muoversi, questi comportamenti devono finire”.

L'articolo Sestu, petardi e rifiuti nel piazzale della chiesa: “Un vero scempio” proviene da Casteddu On line.