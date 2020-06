Intervento dei vigili del fuoco a Serramanna per verificare la caduta di alcuni calcinacci. Si è appena conclusa un’operazione per constatare le condizioni di uno stabile situato in via Serra al numero civico 18. I residenti, dopo aver notato il cedimento di alcuni frammenti di calce secca nel cortile interno del condominio, hanno ritenuto opportuno far intervenire i mezzi di soccorso per verificare la situazione che non sembrerebbe destare particolari preoccupazioni.

L'articolo Serramanna, cadono calcinacci: vigili del fuoco in azione in via Serra proviene da Casteddu On line.