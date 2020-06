Rubano superalcolici e maglie di calcio al Carrefour, 3 algerini arrestati a San Sperate

Hanno riempito alcuni zaini di bottiglie di superalcolici e magliette di squadre italiane di calcio dal supermercato Carrefour di San Sperate. Tre algerini 22enni, tutti ospiti del Cas di Monastir, non hanno però fatto molta strada: il gruppetto è stato notato dal personale del centro commerciale mentre stava tentando di superare le barriere con alcuni zaini pieni, e l’allarme al 112 è stato immediato. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Sperate. A peggiorare la loro situazione, due dei fermati hanno fornito false generalità: per loro sono scattate le manette e sono finiti in una camera di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si è svolta, in remoto, dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Iglesias. L’udienza si è conclusa con la convalida degli arresti e la richiesta di termini a difesa da parte dei difensori dei tre stranieri.





