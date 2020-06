“Dona anche tu”: l’Ordine dei medici racconta come sono stati spesi i soldi raccolti

A questo proposito l’Ordine dei medici ricorda che chi volesse disporre della ricevuta della propria donazione perché ancora non l’ha avuta, la può richiedere agli uffici dello stesso Ordine, utilizzando il numero di telefono 0783 21 11 71, o recandosi personalmente in via Canalis 11.

Previsto un incontro che si terrà alle 11 nella sede dell’Ordine in via Canalis. Sono stati invitati a partecipare quanti hanno assicurato le loro offerte e quanti sono stati beneficiari delle donazioni, ricevendo appunto i beni acquistati.

L’Ordine dei medici della provincia di Oristano domani traccerà un bilancio della campagna “Dona anche tu”, promossa anche con la collaborazione del nostro giornale, e che ha consentito nelle scorse settimane di raccogliere i fondi utilizzati per l’acquisto di attrezzature e ausili donati per affrontare l’emergenza coronavirus nelle strutture sanitarie del territorio.

Fonte: Link Oristano





