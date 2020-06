Pula, i lavori sulla Sulcitana ripartono tra le polemiche: “Sindaca, dimentica l’assessore Farneti?”. Ripresa dei lavori sulla Sulcitana con qualche polemica a Pula: la sindaca Medau annuncia trionfalmente la ripresa solo sulla sua pagina Fb, l’opposizione incalza e sottolinea come l’assessore ai Lavori Pubblici non venga neanche nominato. Una notizia importante, quella della ripresa dei lavori sulla Sulcitana, quella del nuovo cantiere del terzo lotto, che la sindaca ha scelto di pubblicare sulla sua pagina Fb senza alcun comunicato stampa: “Con i Responsabili dell’Impresa aggiudicataria, dei Tecnici Anas e della Direzione lavori, abbiamo visionato alcuni punti e constatato che i lavori stanno procedendo speditamente, anche quelli che potrebbero rappresentare qualche criticità. Sono stati due anni di grandi sacrifici soprattutto per i cittadini residenti in quel tratto di strada, adesso possiamo esprimere un cauto ottimismo, ritenendo che i lavori possano essere completati entro il mese di agosto 2020”, scrive la sindaca Carla Medau in esclusiva sulla sua pagina Fb.

A stretto giro di posta arriva la replica dell’opposizione su Pula Online, la pagina Fb vicina alla minoranza: “Cara Sindaca, la ringraziamo per la puntuale e utile comunicazione in esito ai lavori della SS195. Tuttavia ci chiedevano che fine avesse fatto l’Assessore ai Lavori Pubblici Farneti, in effetti lei è sempre prodiga di ringraziamenti verso tutto e tutti e questa volta invece non lo ha degnato nemmeno di una menzione”. Il segno che la calda estate politica pulese, da sempre ricca di botta e risposta, sta per cominciare.

L'articolo Pula, i lavori sulla Sulcitana ripartono tra le polemiche: “Sindaca, dimentica l’assessore Farneti?” proviene da Casteddu On line.