L’Oms adesso dichiara: “Molto raro che un asintomatico possa trasmettere il Coronavirus”. Ogni giorno nuove sorprese. Secondo Maria Van Kerkhove, direttore del team tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la pandemia in atto, è molto raro che un asintomatico possa trasmettere il Covid-19. Notizia confortante, se si pensa alla difficoltà oggettiva d’individuare gli asintomatici con test e tamponi. Ma come al solito, in quest’epidemia ancora sconosciuta, non tutti gli esperti su questo punto concordano: mentre Ranieri Guerra sottolinea che i veri asintomatici sono pochissimi, per Pierluigi Lopalco bisogna stare attenti, negli ospedali, proprio agli asintomatici. “Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica in realtà contagi un altro individuo – ha spiegato l’esperta – Abbiamo diversi rapporti di Paesi che stanno monitorando contatti molto dettagliati. Seguono casi asintomatici, i contatti continuano e finora non si trova alcuna trasmissione secondaria. E’ molto raro, e in gran parte non è pubblicato nella bibliografia”. si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.