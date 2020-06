Via Petri: bacchettate all’assessore dai compagni di maggioranza

Aveva promesso lo scorso anno di intervenire dopo una interpellanza del consigliere comunale Andrea Muru e non lo ha fatto. Ora il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale suona la sveglia all’assessore al Lavori Pubblici, Francesco Pinna, per la situazione degli scivoli pedonali e la scarsa visibilità in via Petri. Una tirata d’orecchi che all’assessore arriva dai consiglieri della sua stessa maggioranza.

In una interrogazione all’assessore Giuseppe Puddu, Lorenzo Pusceddu, Fulvio Deriu e Andrea Muru chiedono “se l’Assessore ai Lavori Pubblici, abbia compiuto le proprie valutazioni di merito e, in caso di riscontro positivo, quali siano le azioni in itinere volte ad una corretta ed attenta programmazione dei lavori necessari, già previsti nei cantieri di cui al bando Lavoras” e un rapido intervento da parte della giunta per la risoluzione delle problematiche nella via, molto frequentata dalle persone che si recano nei vicini uffici (Inps, Agenzia delle Entrate e del Territorio, Questura e Prefettura).

I consiglieri di Fratelli d’Italia lamentano scivoli pedonali carenti e non fruibili in sicurezza, presenza di barriere architettoniche, dossi e pavimentazione del marciapiede assente, “un percorso tanto pericoloso quanto mortificante”, per le persone diversamente abili.

Nel documento i quattro consiglieri sottolineano come l’assessore al Verde Pubblico abbia immediatamente provveduto a sistemare la presenza di piante che impedivano la visibilità , mentre sul fronte degli scivoli e delle barriere architettoniche nulla è stato fatto dal collega con delega ai Lavori Pubblici.