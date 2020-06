Oristano e la “nuova IMU”, entro il 16 giugno si paga l’acconto

Il Comune ricorda ai cittadini le scadenze dei versamenti



La legge di bilancio 2020 ha abolito la TASI e l’IMU all’interno della IUC (l’Imposta Unica Comunale), prevedendo già da quest’anno l’accorpamento in un unico tributo. L’imposta, chiamata “nuova IMU” e in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento avverrà in due rate: entro il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo, ricorda in una nota stampa il Comune di Oristano.

Il versamento della prima rata della nuova IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019; nel modulo di versamento dovrà essere indicando solo il codice tributo relativo all’IMU. Il versamento di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno approvate dal Consiglio comunale entro il 31 luglio.

In considerazione degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa ad alcune categorie di costruzioni: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate).

Martedì, 9 giugno 2020

