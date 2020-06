Clinica Dentix chiusa, “decine di sardi abbandonati dopo finanziarie da migliaia di euro”

L’email di Girau è sempre attiva per nuove segnalazioni (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), e l’auspicio del numero uno della sezione cagliaritana che si occupa di tutelare i consumatori è, principalmente, una: “I pazienti vogliono tornare a sorridere”.

Tutto tace, almeno sinora, dalla società Dentix. Dopo il messaggio di “speranza” di ieri sera comparso sul sito internet, “torneremo al tuo fianco, è iniziato il nostro percorso di riapertura”, nessun’altra novità. Il numero di telefono generale, stando a una voce registrata, risulta “occupato”. Proprio come il telefono di Simone Girau, presidente di Adiconsum Cagliari. Tante le telefonate ricevute dopo l’articolo pubblicato da Casteddu Online: “Nel corso della mattinata odierna son già una ventina le segnalazioni tra telefonate e mail di richiesta di assistenza da parte di consumatori che descrivono una situazione fotocopia a quella già descritta dall’articolo apparso sulla stampa”, scrive Girau. “Si tratta di consumatori che hanno sottoscritto una finanziaria, mediamente di 5000 euro”, ma “in un caso denunciato addirittura di 10000, per cure odontoiatriche iniziate e non completate, con gli evidenti disagi che una condizione del genere crea”. Tutte telefonate di cittadini sardi che si sono ritrovati, all’improvviso, a dover fare i conti con telefonate senza risposta e questo o quel tipo di operazione dentale lasciata a metà.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a