Caminera Noa per un nuovo turismo: “Quest’estate stiamo in Sardegna”

Appello del movimento a chi ha subito meno la crisi: “Salviamo la nostra terra” Parigi? Barcellona? Budapest? No, quest’anno stiamo in Sardegna, per salvarla. Il movimento popolare Caminera Noa lancia un appello: “Chi non ha avuto ripercussioni economiche a causa della crisi scelga i viaggi in Sardegna, per scoprire luoghi poco battuti, strutture che non sfruttano il territorio, i lavoratori e le lavoratrici”. “Noi lo faremo”, promette un documento diffuso da Caminera Noa. “Quest’anno resteremo in Sardegna anche se ci fosse la possibilità di andare fuori. Quest’anno sceglieremo di aiutare i commercianti, gli albergatori, i ristoratori, gli operatori del turismo e della cultura, di respirare e rispettare il nostro territorio. Quest’anno sceglieremo di conoscere la nostra terra, di prenderci cura delle nostre comunità, di spendere i nostri soldi a casa nostra”. Secondo il movimento, con la botta del Covid-19 “la monocultura turistica dal punto di vista economico ha dimostrato tutta la sua inefficacia, soprattutto in questo periodo di crisi. Ed è per colpa di un turismo totalmente stagionale e basato sullo sfruttamento dei territori e delle persone che ci troviamo davanti alla scelta: salute o lavoro?”.

"Il problema è complesso", denunciano gli attivisti, "ma non si vuole fare solo teoria o polemica: vogliamo iniziare a cambiare subito le cose. Abbiamo una proposta concreta: quest'anno scegliamo di salvare la Sardegna! Questa crisi non è stata uguale per tutti. A fronte di chi ha perso il lavoro, non ha ricevuto la cassa integrazione, ha vissuto senza stipendio, ci sono state categorie di lavoratori che, invece, hanno continuato a percepire reddito regolarmente". A questi è rivolto l'invito di Caminera Noa: "Quest'anno scegliamo di salvare la Sardegna. Fatelo anche voi!". Martedì, 9 giugno 2020

Fonte: Link Oristano