A Tresnuraghes un’estate di gite e giochi all’aperto per i bambini

Il Comune prepara un programma di attività in sicurezza, con quote ridotte



Laboratori e giochi in spiaggia nella marina di Bosa; corsi di equitazione in collaborazione con il maneggio di Sindia; escursioni nel parco di Sant’Antioco e di San Leonardo. Il Comune di Tresnuraghes vuole un’estate attiva – e all’aperto – per bambini e ragazzi: proporrà un programma di attività di socializzazione all’aperto per diverse fasce di età , tra i 6 e i 14 anni, ovviamente nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dei contagi da coronavirus.

“La quota di partecipazione sarà comunicata successivamente, sulla base del numero dei bambini iscritti”, spiega il vicesindaco Gabriella Sanna. “In ogni caso è prevista una riduzione dell’importo a carico delle famiglie rispetto agli anni precedenti, considerata la situazione che caratterizza l’anno in corso”.

Le domande di partecipazione, sui moduli prestampati disponibili presso l’Ufficio del Servizio sociale e anche sul sito istituzionale del comune di Tresnuraghes, dovranno esser presentate entro il 22 giugno.

Martedì, 9 giugno 2020

