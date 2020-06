Bloccata da dicembre la provinciale 71 tra Samugheo e Busachi

Solinas (M5S): “La Regione deve far partire subito i lavori per consentirne la riapertura” Continua ad esser bloccata e impraticabile la strada provinciale 71, importante nodo stradale che collega il Barigadu con i territori del Montiferru, del Guilcier, del Mandrolisai e dell’Alta Marmilla. Un ritardo ingiustificabile, fa notare il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas, che in un’interpellanza sollecito per lo sblocco dei fondi promessi dall’assessore Frongia per dar corso ai lavori. “Dallo scorso dicembre, da quando un’ondata di maltempo ha provocato il cedimento del manto stradale nel tratto della strada provinciale 71 che collega Samugheo a Busachi, i residenti della zona ancora attendono che venga ripristinata la viabilità in questo nodo stradale importantissimo”. Solinas ricorda che per dieci chilomentri di strada l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, il 29 aprile aveva preso impegni precisi in un incontro con i rappresentanti dell’Unione dei Comuni del Barigadu, annunciando che la Regione aveva già “individuato le risorse necessarie per far partire i lavori di ripristino, per un importo stimato pari a circa 360 mila euro”. Il blocco della strada provinciale 71 crea non pochi disagi. “Se prima occorrevano dodici minuti per arrivare a Samugheo partendo da Busachi”, spiega il consigliere del M5S, “adesso gli automobilisti sono costretti a prendere due percorsi alternativi, attraverso Allai o Ortueri, con tempi di percorrenza più che raddoppiati e insostenibili”. “In questi mesi di attesa”, prosegue sempre Solinas, “i Comuni di Busachi e Samugheo hanno sistemato una strada interpoderale di emergenza, per consentire agli allevatori e ai lavoratori delle aziende agricole della zona di raggiungere i propri poderi, ma questa soluzione tampone non può in nessun modo giustificare ulteriori ritardi. Considerato che si tratta di una strada indispensabile per raggiungere

vari servizi e le attività commerciali da parte di tutti i residenti dei centri limitrofi, è urgente che la Regione si attivi per consentirne la riapertura”. “Poiché la progettazione è ormai ad uno stato di avanzamento tale da consentire l’inizio e la conclusione dei lavori in tempi rapidi, chiedo al Presidente della Regione e all’assessore Frongia quando intendano dare seguito alla promessa di trasferimento delle risorse necessarie all’Unione dei Comuni del Barigadu per far partire i lavori quanto prima”. “Sono problemi come questo”, conclude Solinas, “che contribuiscono ad aggravare il problema dello spopolamento. La viabilità è un servizio essenziale e la Regione Sardegna non può tirarsi indietro, soprattutto in un momento come questo in cui è necessario dare risposte immediate”. Martedì, 9 giugno 2020 L'articolo Bloccata da dicembre la provinciale 71 tra Samugheo e Busachi sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano