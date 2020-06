Parte al Caip di Abbasanta il primo corso per allievi agenti di polizia

Otto le settimane che vedranno i primi allievi agenti impegnati nel corso. Il 15 ottobre il corso si concluderà e si valuterà se in futuro sarà possibile svolgere le lezioni dei nuovi unicamente in presenza per tutti gli allievi contemporaneamente.

“Dobbiamo rispettare il distanziamento sociale imposto dalle misure anti – contagio”, spiega il direttore Pigozzi. “Si procederà con una fase in presenza che riguarda metà del contingente, mentre l’altra metà svolgerà le lezioni in aula virtuale. I due contingenti successivamente si alterneranno”.

Si comincia: lunedì prossimo al Caip di Abbasanta prende il via il primo corso allievi agenti della polizia di Stato. L’avvio atteso per lo scorso 24 marzo è stato posticipato a causa dell’emergenza coronavirus.

