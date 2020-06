Coldiretti Sardegna, un workshop online sul credito per giovani agricoltori

Giovedì scorso ha preso il via il corso di formazione e informazione promosso da Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. Un progetto interattivo online che ogni giovedì si occuperà di uno dei tempi attuali e interessanti per l’agricoltura.

Il primo appuntamento è stato incentrato sull’accesso al credito, argomento fondamentale per la vita delle aziende agricole e maggiormente in questo momento di crisi economica e sociale derivata dall’emergenza sanitaria del Covid.

Giovani agricoltori di tutta la Sardegna per circa un’ora hanno interloquito, moderati dal delegato regionale Coldiretti Giovani Frediano Mura, con Luigi Sau, referente di Agri Corporate Finance.

Agri Corporate Finance è una rete di società specializzate nell’ambito della mediazione creditizia, della intermediazione finanziaria e della consulenza assicurativa a favore del settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale.

“Offriamo una varietà di servizi – ha spiegato Luigi Sau – tra questi quello di agevolare l’accesso al credito alle aziende agricole grazie a convenzioni con le banche presenti nell’isola”.

Sau, durante la videoncofnerenza, si è soffermato in particolare sugli strumenti finanziari nati durante l’emergenza e che comunque garantiscono liquidità immediata alle aziende agricole.

Oltre alla Cambiale agricola di Ismea (già chiuso), con prestiti fino a 30 mila euro a tasso zero per le imprese che operano nel settore agricolo, dell’agriturismo e della pesca che hanno subìto problemi di liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, Sau ha presentato altri due strumenti interessanti per le aziende agricole.

Si tratta di un prestito rivolto alle aziende agricole sul 25% del fatturato del 2019 fino ad un massimo di 25mila euro con due anni di preammortamento e da restituire nei successivi 48 mesi. Uno strumento semplice e veloce (si liquida in 10 giorni lavorativi) pensato proprio per venire incontro alla necessità di liquidità da parte delle aziende.

Un altro strumento interessante è quello proposto dal Banco di Sardegna “Fronte Comune”, sempre rivolto alle aziende agricole. Un prestito massimo di 50 mila euro da restituire in 36 mesi con 12 mesi di preammortamento. Anche in questo caso i tempi per l’erogazione del prestito sono moto brevi.

“Questi – ha detto Luigi Sau – sono i principali strumenti ma ce ne sono altri che potrebbero fare al vostro caso e per i quali noi di Agri Corporate Finance siamo disponibili per delle consulenze”.

Per contattare il dottor Luigi Sau basta scrivere all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il prossimi appuntamento è per giovedì 11 alle ore 10 sempre in videoconferenza. Questa volta si parlerà di agricoltura di precisione, altro tema attuale e importante che interessa in particolare i giovani agricoltori.

Per partecipare alla videconferenza contattare il delegato regionale dei Giovani Coldiretti o attraverso mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure scrivendo un messaggio sulla pagina facebook Coldiretti Giovani Impresa Sardegna o contattando i segretari Giovani nelle Federazioni provinciali della Coldiretti.

L'articolo Coldiretti Sardegna, un workshop online sul credito per giovani agricoltori proviene da Casteddu On line.