Clinica Dentix chiusa a Quartu, cure dentali già pagate: “Ecco come recuperare i soldi”

Interventi e visite a metà, o anche pagati e mai iniziati. Ponti e impianti dentali a metà, con dolore misto a rabbia per un servizio che, all’improvviso, scompare. Il caso Dentix, azienda che ha cliniche in varie regioni italiane ma, anche, in Europa, esplode anche a Quartu. Lì, la struttura è aperta dal 2019 ma, da qualche giorno, nessuno risponde al numero di telefono. L’ultimissimo aggiornamento arriva proprio dal sito internet ufficiale: “Torneremo al tuo fianco, è iniziato il nostro piano di riapertura”, questa la maxi scritta che campeggia nella home, dopo la denuncia di Federconsumatori che ha parlato di un pre-fallimento dell’azienda. Poi, c’è stato spazio anche per la testimonianza di una paziente cagliaritana – meglio, del marito, che si ritrova con 23 denti in meno in bocca e deve mangiare con le gengive -. Sul caso interviene anche l’Adiconsum Cagliari con il suo presidente, Simone Girau: “Per tutti quelli che si sono appoggiati ad una banca, chiedendo e ottenendo una finanziaria, è possibile riottenere soldi e rate già pagate”. Come mai? “Nel 2010 c’è stata la riforma del Testo unico bancario: prima, se si prendeva un finanziamento per acquistare, magari, un’auto o una cameretta per i propri figli, e poi i fornitori non ti consegnavano il bene, eri condannato al pagamento di tutte le rate”.

Da nove anni circa, però, non è più così: "In caso di grave inadempimento da parte del fornitore, il consumatore può fare la diffida e, in seguito, ha la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento con la restituzione delle rate versate". Girau spiega anche che "come Adiconsum Cagliari faremo un primo passaggio, scrivendo a Dentix per intimare di completare tutte le operazioni dentali entro 15 giorni. Se non lo faranno, ci mettiamo a disposizione di tutti i cittadini che si rivolgeranno a noi per fargli recuperare le somme versate, in modo che poi possano rivolgersi ad un dentista che risolva i vari problemi". Chi avesse bisogno di un aiuto da parte dell'Adiconsum Cagliari può scrivere al seguente indirizzo email: