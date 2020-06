Al numero di telefono – sia quello generale, sia quello della sede di Quartu -, non risponde nessuno. Una voce registrata avvisa che “i nostri uffici sono momentaneamente chiusi, la preghiamo di richiamare domani, grazie”. Poi cade la telefonata: la struttura è quella della Dentix Italia, realtà che, stando a quanto scritto oggi da Federconsumatori, “fa capo alla Dentix Spagna” e “ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. È presente nel nostro Paese con 57 ambulatori, concentrati in 12 regioni e, da giorni, gli operatori non rispondono più ai pazienti e le cliniche sembrano aver cessato, di fatto, l’attività”. Così denuncia la principale associazione che si occupa di tutelare i consumatori. E, nell’Isola, la sede è a Quartu Sant’Elena ed è stata aperta nel 2019.

Sarebbero numerosi i clienti che, da qualche giorno, telefonano a vuoto per avere notizie: “Ricordiamo a tutti i cittadini coinvolti che gli sportelli salute di Federconsumatori sono a disposizione per assistenza e informazioni sulle attività da mettere in campo per la loro tutela sul piano giuridico e medico-legale”, prosegue Federconsumatori.

Alla redazione di Casteddu Online è arrivato, nel pomeriggio, il messaggio-sos di una donna residente a Cagliari, Adelaide C.: “La clinica dentistica di nome Dentix presso viale Marconi a Quartu è chiusa, io sono una delle clienti che ha dato seimila euro e non le è stato terminato il lavoro e nessuno risponde al telefono”. Del caso è stata informata anche la sezione cagliaritana dell’Adiconsum.

L'articolo Dentix in fallimento, stop controlli e visite già pagati: “Clinica chiusa anche a Quartu” proviene da Casteddu On line.