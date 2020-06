Prelievi: la Assl di Oristano studia alternative alle prenotazioni via mail

Tramite e-mail, invece, secondo quanto riferiscono alla Assl di Oristano, l’operatore può decodificarla in maniera in autonomia e, una volta, raggiunti gli ambulatori l’utente può saltare il momento dell’accettazione, quello dove normalmente si creavano gli assembramenti.

Tempi e modalità sono ancora in via di definizione, ma sembrerebbe da escludere la possibilità delle prenotazioni telefoniche. I pazienti, infatti, devono presentare la propria ricetta all’atto della prenotazione e non sempre per loro è di facile lettura, a causa del numero elevato di analisi richieste o delle esenzioni.

“Questo era il primo passo per poter riaprire celermente”, spiegano dalla Assl di Oristano, “ma si sta lavorando per semplificare la procedura e venire incontro agli utenti”.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a