Al mare si può andare in pullman, riparte il servizio di trasporto Via ai collegamenti con Torre Grande, S’Archittu, Santa Caterina e Putzu Idu

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ferroviario su Rete Nazionale (RFI) è prorogato fino al 12 giugno l’orario dei servizi attualmente in vigore. Dal 13 giugno sarà ripristinata la programmazione oraria estiva.

I collegamenti sono stati ripristinati con l’avvio della fase 3 dell’emergenza coronavirus, dopo essere stati sospesi lo scorso marzo, in ottemperanza alle misure nazionale in materia di anti-contagio. Lo prevede l’ultima ordinanza – la numero 28 – adottata dal presidente della Regione, Christian Solinas.

È tornato regolare a Oristano il servizio di trasporto per il mare effettuato dall’Arst. Le spiagge di Torre Grande (per la quale il servizio è reso anche dal trasporto extra urbano), Santa Caterina e S’Archittu e Su Pallosu (bus per Bosa), Putzu Idu saranno nuovamente raggiungibili da Oristano.

Fonte: Link Oristano





