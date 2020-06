Progetto “Amianto zero”, Bauladu spende i primi 164mila euro

Approvata la graduatoria: 18 cittadini riceveranno il contributo dal Comune

Ventuno domande ricevute, 18 approvate, per un investimento di 164 mila euro che permetterà di eliminare circa tremila mq di materiali contenti amianto. Il Comune di Bauladu ha pubblicato la graduatoria per la prima annualità del bando che concede contributi ai cittadini per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto nel territorio comunale

Il progetto prevede un contributo a fondo perduto per un importo pari al 95% delle spese sostenute. L’obiettivo è eliminare completamente l’amianto dal territorio comunale in tre anni e fare di Bauladu il primo comune «amianto zero» della Sardegna.

Nei mesi scorsi, l’attività di mappatura condotta dall’associazione ex Esposti amianto della Sardegna aveva attestato la presenza di 11.772 mq di manufatti in amianto nel paese. Di questi, 682 mq si trovano in aree ad alta priorità, in prossimità di luoghi di pubblico interesse, e 3.813 mq (un terzo del totale) nelle campagne del paese.

“Nonostante siano trascorsi quasi trent’anni dalla promulgazione della legge che ne vieta l’uso e la commercializzazione a causa dell’elevato grado di pericolosità dovuto alla dispersione di polveri nocive, la presenza dell’amianto continua ad essere un tema di grande attualità nella nostra comunità e in tutta l’Isola”, dice il sindaco Davide Corriga.