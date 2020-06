Colori e cultura di Samugheo nel murale sulla cabina elettrica

“Ringraziamo il gruppo di cittadini del quartiere Sa rughe ‘e linna di Samugheo per questa bella occasione”, conclude Bottone, “e il sindaco Antonello Demelas e l’Amministrazione comunale per la collaborazione”.

“Le nostre cabine, sempre più oggetto di innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, diventando così anche elemento di attrazione dal punto di vista estetico ed artistico, con benefici per la sostenibilità ambientale, il decoro urbano e la diffusione della cultura e della tradizione”.

“Siamo sempre lieti di dare spazio alla Street Art e questa iniziativa valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia ed oggi le possiamo vedere in un’altra veste, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l’ambiente, dando vita ad un interessante connubio tra tecnologia, energia ed arte”, ha detto il responsabile dell’Area nord-ovest di E-Distribuzione, Enrico Bottone.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a